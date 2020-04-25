أحمد العوضي يتعرض للسخرية من شقيقه بسبب دوره في مسلسل ” الاختيار “

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:59 مساءً - نشر ” إسلام العوضي ” شقيق الفنان ” أحمد العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورة من مشهد للفنان محمد هنيدي في فيلمه ” فول الصين العظيم ” والتي استعان بها للسخرية من شقيقه .

على خلفية الدور الذي يقوم به أحمد العوضي في مسلسل الاختيار التي يتم عرضها خلال الموسم الرمضاني الحالي ويقوم العوضي بتجسيد شخصية الإرهابي ” هشام العشماوي ” .

وكتب إسلام العوضي في تعليقه على الصورة قائلا : ” وأنا بتفرج على الاختيار وأنت قاعد جنبي ” .

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ومع إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة قوبل الدور الذي يجسده الفنان أحمد العوضي بالكثير من الانتقاد من الجمهور الذي انعكس كرههم للشخصية الحقيقية على العوضي .

يذكر أن مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار .. ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي .