ياسمين صبري تتعرّض للخيانة!.. اعرف القصة كاملة

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كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:59 مساءً - يُعرض الآن ضمن السباق الرمضانى الجاري لهذا العام علي القنوات الفضائية مسلسل “فرصة ثانية” للفنانة الجميلة “ياسمين صبري “وتقوم بدور شخصية “ملك”، التى ترتبط بـ “زياد” الذي يجسد شخصيتة الفنان الشاب “أحمد مجدي”؛
وبعد عرض الحلقة الأولي و خلال السياق الدرامى للأحداث، تنفصل ملك عنه بعد أن شاهدته يخونها مع “ريهام”، والتي تجسد شخصيتها الفنانة “أيتن عامر”، حيث كانت تجمعتهما علاقة قديمة
يُذكر أن المسلسل شارك في بطولته نخبة من الفنانين الشباب،مثل الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي، ودياب، وهبة مجدي، وأيتن عامر، وأحمد الشامي، المسلسل من إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي ، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.
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