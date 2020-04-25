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كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:59 مساءً - نشرت الفنانة ” غادة نافع ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” منشورا لها وجهت من خلاله رسالة إلى والدتها الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” بمناسبة شهر رمضان المبارك .
فكتبت قائلة : ” أمي الحبيبة لن ننساك ما حيينا وسندعو الله ألا يحرمك أجر رمضان ويغفر لك ويرحمك ويعافيك ويعفو عنك وأن يجزيك عنا أعالي الجنان ” .
وتابعت : ” اللهم صبرنا واجمعنا معها بالفردوس الأعلي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ” .
وأضافت غادة نافع : ” أتى رمضان وأمي لا وجود لها فكيف حال قلبي وطوق الحزن يخنقني .. فزدني يا رب صبرا وإيمانا وأنزل رحمة على أمي وأكرمها بعفو منك واسكنها الجنان ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة الفنانة الراحلة ” ماجدة الصباحي ” توجه لها رسالة مع بداية رمضان : ” أتى رمضان وأمي لا وجود لها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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