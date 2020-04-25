كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:59 مساءً - نشرت الفنانة اليمنية ” بلقيس ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها والتي ظهرت بها مرتدية الحجاب احتفالا ببداية شهر رمضان المبارك . وكتبت بلقيس في تعليقها على الصورة : ” كيفكم مع الصيام .. إيش تابعتوا برامج أو مسلسلات وعجبتكم ” . وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها بالحجاب . فجاءت التعليقات مثل : ” حلو عليك الحجاب ماشاء الله ” و ” جميلة بالحجاب ” و ” ما أحلاكي ” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بلقيس تظهر بالحجاب وتثير إعجاب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.