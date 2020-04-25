تعرف على تاريخ موعد انتهاء كورونا في مصر والسعودية ودول الخليج

كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:59 مساءً - كشفت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا من خلال دراسة قامت بإعدادها عن توقيت انتهاء أزمة وباء كورونا في العديد من دول العالم .

والتي اعتمدت بها على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان .

فتوقعت أن يكون تاريخ انتهاء الفيروس في دولة الكويت يوم 22 من شهر مايو المقبل بنسبة 95% الى 22 يونيو بنسبة 99% .

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أما في السعودية فالأول من شهر يونيو هو التاريخ المتوقع لانتهاء فيروس كورونا بها .. والإمارات يوم 15 مايو والسودان 4 مايو وقطر حوالي 8 يونيو والبحرين في الثالث من يونيو ومصر في ال 20 من شهر مايو .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أدى حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين .