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تعرف على تاريخ موعد انتهاء كورونا في مصر والسعودية ودول الخليج

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 25 أبريل 2020 05:59 مساءً - كشفت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا من خلال دراسة قامت بإعدادها عن توقيت انتهاء أزمة وباء في العديد من دول العالم .

والتي اعتمدت بها على البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان .

فتوقعت أن يكون تاريخ انتهاء الفيروس في دولة الكويت يوم 22 من شهر مايو المقبل بنسبة 95% الى 22 يونيو بنسبة 99% .

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أما في فالأول من شهر يونيو هو التاريخ المتوقع لانتهاء فيروس كورونا بها .. والإمارات يوم 15 مايو والسودان 4 مايو وقطر حوالي 8 يونيو والبحرين في الثالث من يونيو ومصر في ال 20 من شهر مايو .

يذكر أن أدى حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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