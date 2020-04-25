زوج أنغام الموزع أحمد إبراهيم يكتشف خطأ في صلاته استمر عليه 15 سنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الموزع المصري أحمد إبراهيم، على تهنئة متابعيه بقدوم شهر رمضان، وذلك في تدوينه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

أحمد إبراهيم، قال في تدوينته: “أولا كل سنة وأنتم طيبين، ثانيا عاوز أقول لكل أصحابي وزملائي اللي كانوا متعودين يصلوا عندي إني اكتشفت من شوية بعد أكتر من ١٥ سنة في المكان ده إننا بنصلي باتجاه عكسي تماما للقبلة، اعتمدت على app في تليفون أبويا أول مره زارني هنا من ١٥ سنة”.

Advertisements

وأضاف: “يلا كل سنة وأنتم طيبين ربنا يعفُ ويتقبل منا”.

وكان أحمد إبراهيم قد أعلن انفصاله عن أنغام، ببيان نشره، قال فيه: “الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أى إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعى للشهرة كما لو كنت مبتدئ واتهام لها بخراب بيتى زورا، النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هى تحترم ده فيا”.

وأضاف: “أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من 17 عاما مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندنى كتير .. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عنى للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوه”.