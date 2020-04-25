محمد الشرنوبي يرد على منتقدي الفنانين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد الشرنوبي، على الانتقادات التي يتعرض لها الفنانين عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”.

محمد الشرنوبي، قال في تغريدته: “لو لقيت فنان مش عاجبك شغله انصحه، حاول تحس إنه بني آدم وممكن يبقى مهتم يعرف الناس بتقول عليه إيه، فا لو لقاك ب تنتقده يعرف يستفيد من انتقادك”.

وأضاف: “بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجه مش على هواك لأن أهله دول أكيد ناس محترمة ملهمش علاقة باللي بيقدمه”.

من ناحية أخرى أعلن محمد الشرنوبي، تأجيل حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، والذي كان مقررًا إقامته الشهر المقبل.

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محمد الشرنوبي، قال خلال لقائه في برنامج “ON SET”، مع الإعلامية شيرين حمدي، والمذاع عبر فضائية ON، إنه كان من المفترض أن يكون موعد حفل زفافه الشهر المقبل، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب منع التجمعات والأفراح، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما كشف خلال اللقاء تفاصيل أول لقاء لما مؤكدًا أنه كان صدفة في الصيف الماضي بالساحل الشمالي، وبعدها نشأت قصة حب بينهما.

و احتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

من ناحية أخرى تعاقد محمد الشرنوبي، في الأيام القليلة الماضية على مسلسل “ليه لأ” مع الفنانة أمينة خليل، تمهيدًا لعرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2020، ويقدم “الشرنوبي”، شخصية جديدة ومختلفة عليه ضمن أحداث العمل، ليعود بقوة على شاشة التليفزيون بعد النجاحات التي قدمها خلال السنوات الماضية سواء في مجال التمثيل أو الغناء.