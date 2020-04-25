متخصص سيارات يكشف خطأ في أول حلقات «البرنس» لمحمد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل “البرنس”، للفنان المصري محمد رمضان، والذي يقدم فيه شخصية سمكري يعمل في ورشة والده.

محمد رمضان، يظهر بشخصية رضوان، والذي يتمنى السفر للعمل في الإمارات، وتعرض بسبب سيارة في إحدى لقطات الحلقة لسخرية عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تم تبديل سيارة بأخرى بشكل غير مبرر.

وعلق الإعلامي تامر بشير المتخصص في برامج السيارات على المشهد عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: “جاتله عربيه اكسنت Rb معجونة من وشها...يسبها ترجع عادي لا البرنس بقى .. طلعت من السمكرة النترا”.

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مسلسل “البرنس”، يشارك في بطولته، الفنانة نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامي، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل “البرنس” ثاني عمل يجمع بين المخرج محمد سامي ومحمد رمضان، بعد أن قدما مسلسل “الأسطورة” عام 2016، وحقق بعد عرضه نجاحا واضحا.

وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري محمد رمضان، بعد احتفال الأخير بانتها تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبيرمن فريق عمل المسلسل، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكان الفنان المصري محمد رمضان قد احتفل مؤخرا بانتهاء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بحضور عدد كبير من فريق عمل المسلسل.