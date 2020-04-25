محمد منير مُعجب بمسلسل «سكر زيادة» لنبيلة عبيد ونادية الجندي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد منير عن رأيه في مسلسل “سكر زيادة” بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي، بعد عرض أولى حلقاته على قناة MBC مصر.

محمد منير عبر عن إعجابه الشديد بالمسلسل، ووصف نبيلة عبيد ونادية الجندي بأنهما رائحة الزمن الجميل، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “أصفق لأحبائي نبيلة عبيد ونادية الجندي.. أنهم رائحة الزمن الجميل والطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي”.

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مسلسل “سكر زيادة”، مأخوذ من فورمات أمريكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك في بطولته نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، ‏وهالة ‏فاخر، ‏بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان ‏السيد، ‏بدرية ‏طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد ولأول مرة نانسي عجرم.

والمسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعون في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا، ونانسي عجرم، وعبدالباسط حمودة، وغيرهم.

يذكر أن الفنان محمد منير كان قد شارك مؤخرًا في الأوبريت الغنائي “أنت أقوى”، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وشاركه الغناء عدد من الفنانين من بينهم سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول سماحة، وائل جسار، تامر حسني، والأوبريت من إخراج طارق العريان.