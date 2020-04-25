نجل غادة عادل يتوعد رامز جلال بعد مقلبه في والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية غادة عادل ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في أولى حلقات برنامجه “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض على شاشة قنوات MBC مصر.

رامز جلال أعاد نشر مقطع فيديو من الحلقة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “فات ١٦ سنه وغاده عادل لسه بتتخض مني”

عبدالله، نجل غادة عادل الأكبر، توعد رامز في تعليق له على الفيديو، حيث كتب: “ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما”.

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وتقوم فكرة البرنامج على ظهور رامز جلال لضحاياه بشخصيته الحقيقية لكن بعد أن يُقيّد الضيف في كرسي متحرك يطيح بهم في الهواء عدة مرات.

وخلال المقلب المثير استعطفت غادة عادل، رامز جلال أكثر من مرة حتى يفك قيودها لكنه رد عليها قائلاً: “لو حصلك حاجة الـ5 عيال (أبناؤها) في رقبتي.. عايز أشوف دمعة واحدة يا مفترية”.

وبمجرد فك قيودها حطمت الفنانة بعض الديكورات وركلت رامز بقدمها وألقت عليه أداة حادة، كما توعدته بالندم على فعله بها، ورغم ذلك لم يتوقف جلال ودفع بها إلى حفرة مغطاة مملوءة بالمياه.

وحاول رامز جلال كعادته مع ضيوفه الاعتذار لغادة وتهدئتها لكنها كانت عصبية للغاية، ولم تستطع التحكم في انفعالاتها، خصوصاً بعد ما عاشته من صدمة ورعب في البرنامج.