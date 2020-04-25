رضوى الشربيني تظهر بالحجاب.. وتعلق: ترددت كتير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني صورة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية الحجاب على رأسها.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “ترددت كتير أوي قبل ما احط الصوره دى.. يمكن علشان كان نفسى تبقى أول صوره بالحجاب لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفه اتهامى بالتمثيل او ادعاء الفضيلة”.

وأضافت: “بس أول مرة أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزه اقوله.. السنه دى احنا كلنا قاعدين فىً البيت و دى فرصه ذهبيه لكل شخص فينا.. نراجع نفسنا ونطلب منه السماح والهدايه.. محدش فينا ملاك و كلنا مقصرين.. بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنه”.

واختتمت كلامها، بقولها: “اللى يقدر يعمل السنه دى حاجه ازيد يعملها.. اللى يقدر يشجع غيره يشجع.. اللى يقدر يسامح يسامح واللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب.. لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا.. رمضان كريم”.

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يذكر أن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد تأثرت كثيرا وهي تودع مشاهديها وفريق عمل برنامجها “هي وبس”، وذلك في آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج.

الإعلامية المصرية وجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، مؤكدة أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأوضحت: “ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة”، مؤكدة أنها كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تقدم المساعدة لمن يستحقها.

رضوى وجهت رسالة إلى الرجال، شددت فيها على أنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية، ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها، وليس ضربها واهانتها واستغلالها.