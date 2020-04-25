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شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حية من وصول الإرهابى عشماوي فى الحلقة الأولى من مسلسل "الإختيار" والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
الاختيار
استعان المخرج بيتر ميمي بلقطات حية من وصول الإرهابي هشام عشماوي مقيدا في الطائرة لمصر من ليبيا>
كما شهدت الحلقة الأولى من المسلسل المصري لقطات حية من حكم الإخوان وانقطاع الكهرباء والاعتداءات على كمائن الجيش فى رفح وغيرها من اللقطات المثيرة وقت حكم الاخوان.
وكشفت الحلقة الأولى عن العلاقة بين الشهيد أحمد المنسى والإرهابي وبين هشام عشماوي، ومدى الاختلافات بين شخصياتهما، في حب الجيش المصري وكذلك طريقة التعامل مع المجندين، فجاء منسي ليًنا أما عشماوي فصاحب أسلوب عنيف.
مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان المصري أميركرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.
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