هكذا يدعم أحمد زاهر ابنته بعد عودتها للتمثيل

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل “الفتوة” في أول يوم من شهر رمضان، و التي شهدت ظهور الممثلة الشابة ليلى، حرص والدها الفنان أحمد زاهر على تهنئتها بالمسلسل ودورها مؤكداً إعجابه بها.

ونشر زاهر عبر حسابه على “إنستغرام” صورة من المسلسل وكتب: “ألف مليون مبروك يا لولتي يا قمر مبروك أول ظهور ليكي في مسلسل الفتوه كنتي زي القمر يا حبيبتي وابهرتيني وكنت فخور بيكي أوي”.

وأضاف: “مسلسل الفتوة بطولة أخويا ياسر جلال وأختي مي عمر تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ببارك للجميع المسلسل أكتر من رائع الحلقة الأولى شدتني جداً بالتوفيق والنجاح يارب للجميع المسلسل من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي”.

كان ياسر جلال قد شارك في موسم رمضان 2019، بمسلسل “لمس أكتاف” مع فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال.