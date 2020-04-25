“الساحر” يتصدر الـ”تريند” في بداية رمضان

متابعة بتجــــــــــرد: استطاع مسلسل “الساحر” ان يتصدر قائمة الوسوم (هاشتاغات) الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” امس (الجمعة)، مع عرض الحلقة الأولى منه.

والعمل الذي تربع على الـ”تريند” من بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا، عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد، بمشاركة محمّد حداقي ورودريغ سليمان وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وطارق الصباغ وعبد الهادي الصبّاغ في التمثيل، بينما غنى شارتي بداية ونهاية العمل المطرب جوزيف عطيّة بعنوان “حافظك عن غايب” و”الناس بواب” ، ومن إنتاج “اي سي ميديا” وتوزيع “غولدن لاين للإنتاج الفني”.

وتدور أحداث “الساحر” حول قصة شاب رياضي فقير يدعى “مينا”، يكون على علاقة مع “عزيزة” التي تعمل في مجال قراءة الطالع. تأتي الى منزل “عزيزة”، “كارمن” وهي زوجة أحد المسؤولين الكبار، فيتولّى “مينا” مهمة قراءة طالعها ويخبرها بمعلومات مثيرة، من بينها أن زوجها على علاقة بنساء أخريات، فيغضب الزوج عندما يعلم بالأمر، ويجلب “مينا” ليعاقبه، إلا أن ذلك السياسي يُفاجأ بدقة المعلومات التي يعرفها “مينا”، وتتسارع وتيرة الأحداث ليسطع نجم “مينا” ويصبح ثرياً، لكنّ “مينا” يقتل شخصاً بالخطأ، فيندم على فعلته… تُرى ماذا سيفعل حين يصحو ضميره؟!