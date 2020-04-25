رسالة من يسرا لجمهورها وهذا ما طلبته

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة يسرا على حسابها الخاص بـ”تويتر” مقطع فيديو لها تقدم فيه التهنئة للشعب المصري، قائلة: “إحنا في شهر العطاء والخير والمحبة وبنحاول كلنا نعوض فيه أي حاجات عملناها طول السنة وبتبقى فرصة لكل واحد أنه يعمل خير على قد ما يقدر ونواجه الوباء، ونحاول نساعد كل محتاج، وأكيد مش هنقدر نساعد العالم كله”.

وتابعت يسرا في رسالتها: “على قد ما نقدر نعمل الخير ونسامح ونحب بعض ونساعد بعض، وده الشهر اللي بيبقى عندك فرصة تعمل حاجات كتير لنفسك قبل غيرك وكل سنة وأنتم طيبين. اعمل الخير هيترد لك من رب كريم”.

وعلقت يسرا على رسالتها بالدعاء: “اللهم أهِل علينا رمضان بالأمن والإِيمانِ والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منّا متقبّلاً يارب العالمين.. رمضان كريم عليكم وعلى كل أحبابكم”.

وتشارك يسرا في السباق الرمضاني بمسلسل “خيانة عهد” من بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، وخالد أنور، إخراج سامح عبد ‏العزيز.

وكانت يسرا قد أعربت عن سعادتها أنها تشارك في عمل من إخراج سامح عبد العزيز قائلة “أنا سعيدة جداً.. ده أول تعاون بينا أنا صحيح عارفة كل شغله وأن له مذاق خاص لكن هذه المرة النكهة مختلفة وغير عادية لأني اشتغلت معاه ودي حاجة تانية”.