هكذا اختارت نداء شرارة ان تستقبل شهر رمضان

تحت عنوان “دعاء مع نداء” واشراف المزرع الموسيقي جان ماري رياشي، أطلقت الفنانة نداء شرارة دعاءً مع حلول شهر رمضان المبارك وذلك بعدما تم تسجيل هذا الدعاء عبر الهاتف من داخل الحجر المنزلي.

وتناجي “شرارة” الرب بأن يجعل من الناس في هذه المحنة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا أكثر قرباً منه. ويقول الدعاء: “ادعوك يا مولاي الحاحاً وحباً وتضرعًا وخشيتآ ومهابتآ وبرًا وتسليمًا بأن تجعل هذه المحنة وهذا البلاء لنا قربًا منك ووصلاً وصفاءآ لقلوبنا وتجعلنا من عبادك الذاكرين”.

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وفي زمن كورونا، وضعت نداء شرارة نفسها في خدمة أي مؤسسة أردنية للعمل التطوعي لمساعدة كل من يحتاج الى مساعدة. وشددت انها متطوعة في حال إحتاجت دولتها إلى يد عاملة لتوزيع حاجيات للمواطنين الموضوعين في الحجر الصحي من أكل وشرب وغيره. وانها متطوعة في حال دعت الدولة أو اي مؤسسة مكونات المجتمع المدني للمشاركة في حملات التوعية والتنظيف، وغيرهم من مستلزمات الخروج من الأزمة في إطار استراتيجية وطنية. ومتطوعة لكل ما يخدم تعزيز سلوك المواطن ومؤمنة شديد الإيمان بمسؤولية الدولة ودورها الإجتماعي تجاه مواطنيها.

نذكر حاملة لقب “ذا فويس” فُجعت بوفاة شقيقها الشاب البالغ من العمر 26 عاماً اثر حادث سير مروع مطلع عام 2020.