صدفة غريبة تجمع ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز في دراما رمضان! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عُرضت أمس الجمعة، أولى حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة النجوم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج، تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم، وذلك عقب جدل واسع أثير حول العمل، بسبب البوستر الذي تصدرت فيه الفنانة الشابة، المشهد، وتم تغييره بناء على طلب النبوي.

وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل، العديد من الأحداث المثيرة، في إطار اجتماعي، حيث تلعب ريهام حجاج دور زوجة محمود حجازي، الذي يعاني من إدمان المخدرات.

وكشفت الأحداث عن صدفة غريبة جمعت ريهام حجاج، بغريمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تشارك في موسم دراما رمضان أيضًا، بمسلسل "ونحب تاني ليه"، إذ عندما رأت ريهام زوجها أثناء تعاطي المخدرات، طلبت الطلاق منه، وهو ما استجاب له الأخير.

وبالنظر إلى أحداث مسلسل ياسمين عبد العزيز، سنجد أن نفس الأمر حدث أيضًا، حيث تم طلاقها من شريف منير، ولكن بناء على رغبة الأخير الذي اعترف لها بعدم شعوره بالسعادة معها.

ومن المعروف أن ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز، تجمعهما منافسة شرسة على وجه الخصوص، خاصة أن الأولى تزوجت من طليق الثانية، رجل الأعمال محمد حلاوة.

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ومن الأمور التي لفتت انتباه الكثيرين في المسلسل، هي ترتيب الأسماء على التتر، بعد أزمة "البوستر الدعائي" التي أشعلها النجم خالد النبوي، عقب تصدر ريهام حجاج الأفيش، رغم أنه أقدم منها ومشواره الفني أكبر بكثير.

ووضعت الشركة المنتجة، اسم الفنان الكبير محمود حميدة في بداية التتر، ثم خالد النبوي، ومن بعدهما اسم الفنانة ريهام حجاج، الأمر الذي يبدو أنه جاء إرضاء للنجمين حميدة والنبوي وجمهورهما، رغم أن المسلسل والسيناريو تم تنفيذه من أجل النجمة الشابة وكانت هي أول المتعاقدين على المشاركة فيه.

ويبدو أن الحلقة الأولى لم تحقق النجاح المأمول من حيث تفاعل الجمهور والمتابعين مع الأحداث، وكان أكثر شيء لفت انتباه الكثيرين، هو غياب خالد النبوي عن الحلقة بالكامل، حيث لم يظهر حتى الآن.

فيما أشاد كثيرون بأغنية تتر بداية المسلسل، التي أدتها الفنانة المغربية سميرة سعيد، ووصفها البعض بأنها أفضل شارة من بين مسلسلات رمضان هذا العام.

ويشارك في بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" إلى جانب الثلاثي المذكور سلفًا، نسرين أمين ونبيل عيسى وهاني عادل وكريم قاسم ومحمود حجازي ومنة فضالي وأشرف زكي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

وسوف تكشف الحلقات المقبلة عن أحداث المسلسل، التي تدور حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها محمود حميدة.