شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور والنقاد والنجوم على صفحات التواصل الاجتماعي: شابو لمسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اجمع نجوم الفن والجمهور والنقاد علي صفحات التواصل الاجتماعي فيس وتويتر وانستجرام أن مسلسل الاختيار "قد نجح في لفت كافة الأنظار تجاهه من أول يوم لعرضه وأنه عمل مشرف ويستحق المشاهدة وأكد الجميع علي تقديم كل التقديروالاحترام لأبطال العمل الدرامي المحترم وترحمواعلي روح الشهيد البطل الأسطورة المنسي .

الحلقة الأولى من مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدءت، بمشهد ‏القبض علي الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلي مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

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وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلي التكفيرين.‏