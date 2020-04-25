شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وجيش مصر أعظم جيوش الأرض..حكيم وندى بسيونى يحتفلان بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ندى بسيونى، بالذكرى 38 لعيد تحرير سيناء، اليوم السبت، مؤكدة أن أرض سيناء هى أقدس وأطهر بقاع الأرض وفيها تجلى رب العزة، مضيفة: "عاشت مصر دائما منصورة ويحيا جيش مصر".



ندى بسيونى

ونشرت ندى، عبر حسابها على تويتر، صورة لها من أرض الفيروز، صحبتها بتعليق: "وصباح الخير يا سينا، ذكرى تحرير سيناء بالكامل، أقدس وأطهر بقاع الأرض، أرض الأنبياء وتجمع الديانات السماوية الثلاث وفيها تجلى رب العزة".

وأضافت ندى: "عاشت مصر دائما منصورة ويحيا جيش مصر، رحم الله الرئيس مبارك الذى قاتل حتى تحريرها كاملة حربا ودبلوماسية".



ندى بسيونى

كما احتفل النجم الغنائى حكيم، بهذه المناسبة أيضا، وكتب عبر حسابه على انستجرام: "كل سنة واحنا فى انتصارات، كل سنة وجيش مصر أعظم جيوش الأرض".



حكيم

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من ناحية أخرى، تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء، وستعرض لأول مرة الفيلم التسجيلى موكب النصر وذلك فى الخامسة مساء اليوم السبت 25 أبريل على قناتها باليوتيوب، ويأتى ذلك ضمن "مبادرة خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" التى تقدمه وزارة الثقافة لمواجهة فيروس كورونا الوبائى والتصدى له.

وفيلم موكب النصر من إنتاج المركز القومى للسينما، سيناريو وإخراج سعد نديم، مدير التصوير حسن التلمسانى ويروى قصص من بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة والتى أعادت للأمة العربية كرامتها.

كما يضم الفيلم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذى جسد قوة إرادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر، إلى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال .

ويأتى الفيلم فى إطار عروض البرنامج الرقمى الرمضانى لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الإليكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن ذكرى تحرير سيناء الحبيبة، هى ذكرى غالية فى قلب كل مصرى، حيث امتزجت رمال سيناء الغالية بالدم المصرى الطاهر، وتعاقبت الأجيال جيلا بعد جيل للحفاظ على ترابها.

وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بهذه المناسبة، أنه بعد عودة سيناء للوطن الأم انتهى تحدى تحريرها، وابتدى تحدى تعميرها، وقد تم إنجاز العديد من المشروعات، كخطوة تتبعها خطوات أخرى، لتنعم أرضها بالتنمية والرخاء.