شكرا لقرائتكم خبر عن النوستالجيا تسيطر على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهور خاص ومميز للنجم خالد الصاوى فى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ليالينا 80”، فى فترة الثمانيات وهو يجهز لنفسه أكلة على صوت العندليب عبد الحليم حافظ، كما ظهر فى شوارع القاهرة وهو سعيد ودخوله لمحل جواهرجى وقام بشراء خاتم لحبيبته نورهان التى ظهرت وهى تلعب على البيانو وذهب للقائها ورقصوا رقصة رومانسية.
وسيطرت النوستالجيا على أحداث الحلقة الأولى من المسلسل وظهرت ملامح وجمال القاهره فى فترة الثمانينات من محلات وسط البلد وجروبي والسيارات وموديلاتها فى تلك الفترة وملابس الممثلين والديكورات الخاصة بالمسلسل.
مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات.
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