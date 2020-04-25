فيديو.. طبخة سمية.. المسقعة على طريقة مامتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة سمية الخشاب، اليوم السبت الحلقة الثانية من برنامج وصفات سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها فى رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعى فى رمضان. وتقدم سمية اليوم السبت ثانى وصفات البرنامج وهى صينية المسقعة باللحمة المفرومة ويمكنك مشاهدة الفيديو للتعرف على الوصفة كاملة وطريقة تحضيرها. Advertisements

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