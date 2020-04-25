شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. علي ربيع وهو عامل مانويل جوزيه فى مسلسله " عمر ودياب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأولي من مسلسل "عمر ودياب" الذى يقوم ببطولته النجمين علي ربيع ومصطفى خاطر احداث كوميدية كثيرة خلال حلقات العمل الذى يذاع على قناتى ON والحياة، من تلك المواقف ظهور عمر "على ربيع" في بداية الحلقة على طريقة مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي، حيث ظهر وهو يعطي المعلومات لزملاءه من لاعبي فريق كرة السلة قبل بدء المباراة الذى سيصاب فيها فيما بعد ويبتعد عن حلمه في لعبة كرة السلة مثلما يظهر في الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يعرض على شاشة ON فى تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض على شاشة الحياة فى تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

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المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.