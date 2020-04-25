شكرا لقرائتكم خبر عن بين أفليك يتحدى تعليمات السلامة ويدخن السجائر خلف القناع الطبي ويثير استاء جمهوره.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي بن أفليك، الخروج عن النص في تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي اثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وظهر النجم العالمي في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، اثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، يوم الخميس الماضي، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.



بن أفليك



بن أفليك في شوارع لوس أنجلوس

وسرعان ما انتشرت الصور التي التقطت للنجم العالمي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وعبر وسائل الاعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.

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ورصدت عدسات المصورين بن أفليك، وصديقته النجمة الشابة انا دي ارماس، منذ ايام، أثناء تنزهما في الشارع وهما يستمتعا بوقتيهما معاً، وهو الأمر الذي حدث مؤخراً أثناء خروجهما في شوارع مدينة لوس انجلوس وكلاهما يرتدي الماسك، وظهر النجم العالمي وهو يقوم بتقبيل صديقته التي تصغره بـ 16 عاما، وذلك خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل وعدداً من المواقع التي أكدت أن الماسك لم يعيق بن افليك لتوجيه قبلة إلي صديقته الذي يعيش معها أفضل أوقاته حالياً.



ين أفليك وتدخين السجائر

آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

ويدور فيلم The Way Back فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، ولكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.