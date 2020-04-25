شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يحتفل بعيد تحرير سيناء مع والده أحد ابطال حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان آسر ياسين، عن فخره بوالده الراحل فؤاد ياسين، كون أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى 38 على تحرير سيناء.





ونشر آسر، عبر حسابه على تويتر، صورة مع والده الراحل، صحبها بتعليق: "الفاتحة للأبطال العمالقة اللى ضحوا علشانا، كل واحد يذكر اسم بطل من حرب أكتوبر من أهله، عيد تحرير سيناء، المرحوم بإذن الله فؤاد ياسين".





من ناحية أخرى، بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين، على قناة " الحياة"، حيث ظهرت "سكر"، التى تجسد شخصيتها نيللى كريم متنكرة، وهى ذاهبة إلى محل مجوهرات لشراء سلسلة من الألماس وتطلب من الجواهرجى تنفيذ لها خاتم يبلغ سعره 500 ألف جنيه، ثم تخرج من المحل ويراقبها آسر ياسين من بعيد ويتتبعها إلى مسكنها فى بولاق أبو العلا، دون أن تلاحظ سكر أن أحد يراقبها.

وفى مشهد ثانى يظهر إسلام إبراهيم يتجسس على مكالمات منزل "سكر"، ويعرف ماذا تفعل هى وشقيقتها ووالدتها، لتظهر سكر وتذهب إلى سطح منزلها لتتفق مع" حمادة" إسلام إبراهيم و صديقتها على عملية نصب جديدة و تشرح لهما ماذا يفعلان عند دخول محل المجوهرات.

وبعد أن تذهب سكر "نيللى كريم" إلى محل المجوهرات وتنجح فى عملية النصب وتستبدل خاتم الألماس بخاتم مزور، وتخرج من المحل وهى فى قمة سعادتها، يظهر لها آسر ياسين" والذى يجسد شخصية "مروان راضى"، متقمصا فى دور ضابط مباحث ليقبض عليها و يأخذ منها الخاتم و كل الألماس، ويحبسها فى غرفه فى جراج، لتصرخ سكر حتى تخرج من الغرفة و تقول فين " النصاب".

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وفى المشهد الثالث، ترجع سكر بالزمن وتحكى قصتها قائلة:" أنا مش أسمى سكر أنا اسمى كوثر سيد حسين حياتى بسيطة خالص وكنت عايشة فى المنصورة، وحياتى اتبدلت بعد ما أبويا سرق محل الجواهرجى اللى شغال فيه واتسجن ومات فى السجن، أمى خدتنى أنا ونادية أختى القاهرة وعشان أساعد أمى اشتغلت فى محل كوافير وكل التعب ده بيجيب كلام فاضى وافتكرت أبويا وقولت أعمل اللى مقدرش يعمله وبدأت بخاتم و بعد كده أسورة و كبرت الشقة وأختى استلمت شغلها فى أكبر شركه ديكور".

وتنتهى أحداث الحلقة الأولى بمحاولة سكر الوصول إلى النصاب عمر " آسر ياسين" بعد سرقة الألماس منها، حيث تبحب عن اسمها على " فيس بوك".

يذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل ، إخراج كاملة أبو ذكرى .