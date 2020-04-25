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تعرف على هدية تايلور سويفت وصديقها لجي جي حديد احتفالا بعيد ميلادها الـ25

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة و السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد بعيد ميلادها الـ 25 و ذلك بالحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس " COVID19 " الذي يهدد العالم.

كعكة عيد ميلاد جي جي
كعكة عيد ميلاد جي جي

وقد تلقت جي جي حديد هدية من صديقتها المقربة النجمة العالمية تايلور سويفت و صديقها جون الوين الذين ارسلوا لحديد باقة من الزهور ، و شارك جي جي عشاقها بنشرها صوروهي تقوم بتنسيق الزهور و ذلك عبر الـ STORIES الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام "، ووجهت جى جى رسالة لتايلور وجو تؤكد أنها تحبهما كثيرا .

هدية تايلور سويفت لجي جي
هدية تايلور سويفت وجو الوين لجي جي

 

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من داخل المنزل
من داخل المنزل

 

من جهه أخري ارسل بعض النجوم الآخرين الزهور إلى جي جي  ومن أبرزهم شقيقها عارض الأزياء الشهير أنور حديد وصديقته المغنية الشهيرة دوا ليبا ، وكذلك صديقتها السوبر موديل كيندال جينر و نجمة " keeping up with the kardashians  ".

جي جي تحتفل بعيد ميلادها
جي جي تحتفل بعيد ميلادها

يذكر أن جي جي جديد تعيش حاليا فترة الحجر المنزلي خوفا من انتشار فيروس كورونا مع والدتها يولاندا وأختها السوبر موديل الشهيرة بيلا حديد كما تتواجد معهم صديقتها ليا مكارثي التي ظهرت معها و هي تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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