شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر : الاختيار "قلم على وش الخاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة نجلاء بدرعلي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست أثنت فيه علي نجاح مسلسل الاختيار واستحواذه علي أعلي نسبة مشاهدة وقالت : "من أول يوم واتحسم الأمر إحنا مصريين قوى وبنحب مصر وجيشها، المسلسل دة لأجيال كتير قوى وللتاريخ وقلم علي وش الخاين ..مبروك الاختيار

الحلقة الأولى من مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض علي الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلي مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

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وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلي التكفيرين.‏