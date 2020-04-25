- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر : الاختيار "قلم على وش الخاين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة نجلاء بدرعلي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوست أثنت فيه علي نجاح مسلسل الاختيار واستحواذه علي أعلي نسبة مشاهدة وقالت : "من أول يوم واتحسم الأمر إحنا مصريين قوى وبنحب مصر وجيشها، المسلسل دة لأجيال كتير قوى وللتاريخ وقلم علي وش الخاين ..مبروك الاختيار
الحلقة الأولى من مسلسل " الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة ON قد بدأت، بمشهد القبض علي الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلي مطار القاهرة فى قبضة الأمن المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين فى القبض على عشماوى.
وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلي التكفيرين.
نجلاء بدر
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر : الاختيار "قلم على وش الخاين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.