شكرا لقرائتكم خبر عن روحى راحت خلاص.. دنيا عبد العزيز تنشر صورة جديدة مع والدتها الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الفنانة دنيا عبد العزيز، تعيش فى أجواء حزينة منذ وفاة والدتها "جودى" يوم 12 أبريل الماضى، طالبة من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.





ونشرت دنيا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها مع والدتها الراحلة، صحبتها بتعليق: "روحى راحت خلاص، اسألكم الفاتحة والدعاء لأمى الله يرحمها".





وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، داخل أحد المستشفيات الخاصة فى القاهرة، بعد صراع مع المرض، وتم دفنها بمقابر الأسرة بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، وحرص على التواجد ومساندة الفنانة دنيا عبد العزيز فى رحيل والدتها، عدد من نجوم الفن الذين ارتدوا الكمامات والقفازات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منهم، الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة إيمان العاصى، الفنانة دينا فؤاد

يشارإلى أن دنيا عبد العزيز، تشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، الذى يعرض حاليا فى موسم دراما رمضان2020، تأليف وإخراج محمد سامى، وانتاج سينرجى.

ويضم مسلسل "البرنس" نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت مؤخرا ضمن حكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" ، الذى عرض على شاشة on e، بطولة الفنان محمد الشرنوبى وإخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وجسدت دنيا شخصية جديدة ومثيرة خلال أحداث الحكاية الثامنة، التى حمل عنوان "حيث إنها الشقيقة الكبرى لأخين ، وأحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتمر بأزمات خلال الأحداث، لاسيما أنها تضحى طوال الوقت فى سبيل رعايتهم والوقوف بجانبهم.

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