شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يشاهد فقط مسلسله "نحب تاني ليه" ومسلسل شقيقه "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان كريم فهمى عن المسلسلات التى يتابعها طوال شهر رمضان، وهما مسلسلى "رجالة البيت ونحب تانى ليه"، حيث نشر صورة أسرية تجمع بينه وبين زوجته دانيا البناوي وشقيقه أحمد فهمى وزوجته هنا الزاهد وعلق عليها قائلاً: " "نشاهد رجالة البيت ونحب تاني ليه .. كل سنة و انتوا طيبين".

يشار إلى أن الشقيقين كريم وأحمد ينافسان فى موسم رمضان حيث يشارك أحمد فهمى بمسلسل "رجالة البيت" فى التعاون الثانى بينه وبين أكرم حسني بعد نجاح مسلسلهما "ريح المدام" الذي عرض في سباق شهر ‏رمضان عام 2017،.

أما كريم فهمى ينافس بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

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وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.