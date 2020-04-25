صور| نيللي كريم بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف مختار. وظهرت نيللي كريم في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية "شميز" أبيض. وتشارك نيللي كريم في مسلسل "بـ 100 وش"، كان يحمل اسم "النصابين"، الذي يعرض الآن في السباق الرمضاني 2020، ويشارك في بطولته آسر ياسين، علا رشدي، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب

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