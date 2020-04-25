تراند اليوم : نجل غادة عادل يتوعد رامز جلال بعد مقلبه في والدته



توعد نجل الفنانة المصرية غادة عادل، الفنان رامز جلال بسبب المقلب الذي نفذه في والدته.

ونشر رامز جلال مقطع فيديو من حلقة غادة عادل في البرنامج، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت فيه غادة عادل من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وهو ما جعل نجلها يعلق بالقول:"ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما".

يشار إلى أن رامز جلال يتواجد حالياً في الحجر الصحي بأحد الفنادق، وذلك بعد عودته الى القاهرة قادماً من دبي حيث كان يصور البرنامج هناك، وبعدها توقفت حركة الطيران فإنتظر حتى تم اطلاق رحلات طيران استثنائية لإعادة العالقين من الخارج في اليومين الماضيين.





