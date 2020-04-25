تراند اليوم : شاهد.. حفيد فنان مصري شهير يشرب الخمور في نهار رمضان



عاد حفيد فنان مصري شهير، إلى إثارة الجدل حوله بنشر صورة وهو يشرب خمور، وهو ما تسبب في موجة غضب كون الصورة نشرها في نهار شهر رمضان رغم كونها قديمة.

ونشر عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يشرب من زجاجات الخمر، وأشار إلى أنها كانت عام 2007.

وتسبب الصورة في موجة غضب وهجوم عليه، خاصة أنها لا تتفق مع صيام شهر رمضان، مطالبين إياه باحترام الشهر الكريم.

وحفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده "عمر الشريف"، حيث قال إن حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق، وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.

كما أعلن من قبل أنه مثلي الجنس، وظهر مؤخرًا مرتديًا حمالة صدر نسائية، ما أثار غضب تجاهه.