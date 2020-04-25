تراند اليوم : بلاغ إلى النائب العام ضد "رامز جلال" يتهمه بـ"التحريص على العنف"

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام ضد الممثل رامز جلال، على خلفية برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على فضائية "إم بي سي مصر".

تزامن ذلك مع بدء عرض أول حلقة من برنامج المقال، الذي كانت ضحيته الممثلة غادة عادل، التي انهارت من شدة الخوف.

وطالب المحامي عمرو عبد السلام في بلاغه باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذه الأعمال من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية المنتجة لها، والتي تستخدم الأقمار الصناعية المصرية لعرضها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف، أن البرامج التي اعتاد رامز تقديمها تتضمن مشاهد عنف سواء أكانت مصطنعة أم حقيقية، معتبرًا أن هذه النوعية من البرامج "تحرض على العنف ولا تقل خطرًا وجسامة عن تطبيقات "التيك توك" التي تحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار".

ورأى أن "مثل هذه البرامج تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية والفنية وتحرض على أعمال العنف خاصة أنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين، ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب".

وأشار عبدالسلام إلى أن "جرائم التحريض على العنف لا تقل جسامة عن جرائم التحريض على الفسق والفجور وتهديد قيم المجتمع المصري، وأنه في الآونة الأخيرة قد تفشت في المجتمع المصري هذه الجرائم وقد بدأت الدولة المصرية ملاحقة مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، كما حدث مع فتاة التيك توك وغيرها ممن يحرضون الغير على ارتكاب الجرائم".