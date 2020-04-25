تراند اليوم : "وصف جارح".. فنان كويتي شهير يهاجم الوافدين على طريقة "حياة الفهد"



هاجم فنان ومخرج كويتي شهير، العمالة الوافدة في الكويت، واصفًا إياهم بوصف خارج، الأمر الذي أحدث غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين إياه بالاعتذار.

وتأتي أزمة الفنان الكويتي، بعد الجدل الذي أحدثته الفنانة الكويتية حياة الفهد، بمطالبتها بعدم علاج الوافدين في الكويت الذين لم يستطيعوا العودة لبلدانهم في ظل أزمة كورونا، مؤكدة أنها " لو كان الأمر بيدها ستقوم برميهم في الصحراء".

وأعربت الفهد عن غضبها الشديد من ما يحدث في الكويت بسبب عدم ترحيل العمالة غير الكويتية لبلادهم، وهو ما يزيد من الأعباء والضغط على الدولة خاصة في ظل انتشار كورونا.

من جانبه نشر المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، فيديو لتزاحم عشرات الوافدين في منطقة "المهبولة"، وتزاحموا بالعشرات على توزيع المواد الغذائية، وعلق بالقول:" شاهدت فيديو لوافدي منطقة المهبولة.. كيف وصل هؤلاء إلى هذه الهمجية؟".

وأضاف: "أنهم مجموعة من الجنسيات المختلفة، ووصلوا إلى الهمجية"، مدعيًا أن أحد الوافدين قام بالاعتداء على رجال الأمن.

وأحدث فيديو الفنان الكويتي جدلًا كبيرًا بين النشطاء، ووصفه البعض بالعنصرية، مشيرين إلى أن هؤلاء العمال لا يجدون المال أو الغذاء فمن الطبيعي أن يتهافتون على الغذاء، ولا يليق وصفهم بالهمجية، مطالبين الفنان الكويتي بالاعتذار وسحب هذا التصريح.