نوال الزغبي تتخطى الربع مليون مشاهدة بأغنيتها "اتحاربت" لـ مسلسل "سلطانة المعز"

تخطت الفنانة نوال الزغبي حاجز الـ 300 ألف مشاهدة بأغنيتها الدرامية "اتحاربت"، كـ تتر للمسلسل الرمضاني "سلطانة المعز"، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان :تامر علي، توزيع: أحمد إبراهيم، ويقول مطلعه"اتحاربت أنا وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى". وإتكرهت .. وشككونى فى نفسى تُهت .. إتحاسبت وشيلت ذنب .. شفُت غدر وشفُت كدب .. حاولوا ياما يهدوا فيا .. مين معايا ومين عليا .. الحياه مليانه ظَلمه .. وناس كتيرة مُزيفه .. ناس مايتوصفوش بكلمه .. والأمان بنا إختفى". Advertisements تدور قصة المسلسل حول فتاة في حي شعبي، تدير محال كبدة ورثتها عن والدها، ويسيطر الحب على حياتها ويغيرها، من بطولة الفنان حسن حسني، محمد لطفي، محمود الشرقاوي، طاهرة، دينا، محم حاتم، محمود عبد المغني، من تأليف إياد إبراهيم ، إخراج: محمد بكير

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