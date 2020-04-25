سميرة سعيد تشارك غنائياً في مسلسل "لما كنا صغيرين"

طرحت الفنانة سميرة سعيد، أغنيتها الدرامية في المسلسل الرمضاني" لما كنا صغيرين"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي، ويقول مطلعها"لما كنا صغيرين كنا شايفين الحياة إنها حلم إبتدى..لماكنا صغيرين

كان كل واحد جواه أحلى من كده وكبرنا واكتشفنا مين اللي كان من قلبه مخلص ويمين اللي إدعى ".

المسلسل من بطولة"محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، ندى بسيوني، سميرة عبد

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العزيز، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي"، ومن تأليف:أيمن سلامة، إخراج: محمد علي.

يذكر أن سميرة قد شاركت مؤخراً في أوبريت إنت أقوى مع مجموعة كبرة من فناني الوطن العربي"وائل جسار، تامر حسني، محمد منير، صابر الرباعي"، والذي حمل رسالة إيجابية وتشجيعية لمقاومة ووقاية وباء كورونا المستجد المنتشر في بلدان العالم.