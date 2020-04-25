حقق الإعلان الرمضاني لـ بنك مصر "إنت إستثنائي"، اكثر من مليون مشاهدة، وشاركا فيه غنائياً للمرة الأولى الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله.
شهد الإعلان حضور لـ بهاء بعد غياب، وتصدر المراكز الاولى في محركات البحث المختلفة، وحملة إشادة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بصوته وغناءه، بالإضافة إلى حصوله على المركز التاسع في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب".
وحمل الإعلان رسالة إيجابية بعنوان "إنت إستثنائي"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها"إنت مين انت اللي في منك في الكون كتير ولا انت عارف انك انت غير ليك خط سير تمشيله مشاوير ...انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مافيش ولا اللي عشان الناس دايماً يعيش زي السحاب.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان بنك مصر يتخطى المليون مشاهدة بصوت بهاء سلطان ومحمود العسيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.