إعلان بنك مصر يتخطى المليون مشاهدة بصوت بهاء سلطان ومحمود العسيلي

حقق الإعلان الرمضاني لـ بنك مصر "إنت إستثنائي"، اكثر من مليون مشاهدة، وشاركا فيه غنائياً للمرة الأولى الفنان بهاء سلطان والفنان محمود العسيلي، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله.

شهد الإعلان حضور لـ بهاء بعد غياب، وتصدر المراكز الاولى في محركات البحث المختلفة، وحملة إشادة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بصوته وغناءه، بالإضافة إلى حصوله على المركز التاسع في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب".

وحمل الإعلان رسالة إيجابية بعنوان "إنت إستثنائي"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله، ويقول مطلعها"إنت مين انت اللي في منك في الكون كتير ولا انت عارف انك انت غير ليك خط سير تمشيله مشاوير ...انت مين بتحب نفسك بس وغيرها مافيش ولا اللي عشان الناس دايماً يعيش زي السحاب.