من نور الشريف لشاكوش.. رياضيين أصبحوا فنانين

" الفن" ثلاثة أحرف تحمل العديد من المعاني السامية، رسالة كبيرة ترتقي بالوجدان وتعالج مشاكل المجتمع، وسطر الفن المصري العديد من البطولات التي ذكرها التاريخ، عن طريق معالجته للقضايا الهامة، وكذلك تسطير الحكايات والبطولات الرائعة، لذلك سعى العديد من الاشخاص للوصول إلى أهدافهم وتحقيق الحلم ليصبحوا فنانين، فلم يكن المال هدف هؤلاء الذيين تركوا كل شئ من أجل أن يصبحون فنانين.

ويوجد العديد من الأشخاص الذيين كانوا لاعبين كرة قدم، تركوا الرياضة والأندية الكبيرة التي كانوا يلعبون بها من أجل الفن وأن يصبحوا فنانين، من بينهم الفنان الكبير نور الشريف واحمد السقا ويوسف الشريف.



حسن شاكوش

كان المطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش لاعب كرة قدم فى الإسماعيلى، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للأهلى، ويتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء

بالمهرجانات.

وقال شاكوش:"كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوى إسمعلاوى، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس".



أحمد صلاح حسنى

كان لاعب في النادي الأهلى والذى ترك الملاعب واتجه إلى أضواء السينما والتليفزيون، وشارك بالكثير من الاعمال السينمائية والتليفزيونية .

Advertisements



احمد فهمى

لعب الفنان أحمد فهمي في الأهلي منذ كان عمره 8 سنوات، ولمدة 3 سنوات وتدرب تحت قيادة الأهلاوي فوزي سكوتي، ورحل بسبب عدم قناعة الثنائي صفوت عبد الحليم وعلي الحلو بقدراته الكروية، رحل بعد ذلك للزمالك ثم انتقل للصيد وختم مسيرته الكروية في عمر 19 سنة بنادي الشرقية

للدخان.



احمد السقا

بدأ حياته لاعب كرة قدم في صفوف النادي الأهلي، ووصل إلى فريق تحت 16 سنة، وبعد ذلك بدأ مشواره الفني في التمثيل.



يوسف الشريف

لعب في بداية حياته في صفوف نادي الجلاء، ومن بعدها انتقل إلى النادي الأهلي، وقدم فيلم "العالمي" وأظهر في الفيلم مهاراته العالية وقدرات كبيرة في كرة القدم.



تامر حسنى

لعب في البداية بناشئي الزمالك، ثم انتقل إلى الأهلي قبل أن يتحول للغناء.



كريم فهمى

كشف الفنان كريم فهمي إنه لعب لنادي الزمالك 9 سنوات، وللأهلي سنتين من فترة البراعم حتى مرحلة الناشئين ، وقال أنه يعشق ويشجع النادي الأهلي. وأوضح أنه انضم لمنتخب الناشئين الذي كان يدربه وقتها الكابتن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل.



نور الشريف

كان نور الشريف من أبرز الفنانين الذين خطفهم الفن من الرياضة، سبق وتم اختياره للعب رسميا فى صفوف نادى الزمالك ضمن الناشئين فى جيل العمالقة حمادة إمام ويكن حسين، إلا أن أحد المخرجين رأى أنه من الأفضل أن يكون ممثلاً فتوجه إلى المسرح ومنه إلى السينما والتليفزيون.