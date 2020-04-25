بعد عرض الحلقة الأولى.. نبيلة عبيد تتصدر الأكثر بحثًا بجوجل

تصدرت على مؤشرات البحث بموقع "جوجل " مصر، اليوم السبت، الفنانة نبيلة عبيد، عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسلها المشارك في السباق الرمضاني 2020 " سكر زيادة"، مساء أمس، بمشاركة الفنانة نادية الجندي.
ويعرض المسلسل، على شاشة "MBC مصر"، يوميًا الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالى.
" سكر زيادة"، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، ويُشاركفي البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وآخرين.
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