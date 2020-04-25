حسين الجسمي يقترب من النصف مليون مشاهدة بإعلانه الرمضاني "وحشتنا اللمة"

انضم الفنان حسين الجسمية للاقئمة الغنائية في إعلانات رمضان، وذلك بعنوان "وحشتنا اللمة"، لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمود العسيلي، توزي:علي فتح الله، ويقول

مطلعه "و طالت المسافات وبعدتنا الايام ما بينا الف حاجه تبيِّن الاهتمام مين قال ان التلاقي لقا وسلام بالإيد فيه قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد"

اقترب الإعلان من النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتتضمن فكرته محاولات اللقاء بالرغم من البعد والسفر بسبب العمل أو الظروف الوقائية من وباء كورونا المستجد.