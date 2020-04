هذه الشروط الغريبة لـ جينيفر لوبيز ماريا كاري وغيرهما تحول دون التعامل معهن

ميرنا وليد - بيروت - لكل فنان طريقة تعامله الخاصة مع فريق العمل والتي قد تخلق حوله جواً إيجابياً أو سلبياً نظراً لهذه الطريقة والتي قد تدفع هذا الفريق إلى إعادة العمل معه أو عدم تكرار التجربة من جديد.

وهنا نعرض إليكم تقريرا نشره موقع NickSwift لـ5 مشاهير ما بين مغنين وممثلين قد لا تتصور مدى صعوبة العمل معهم، لدرجة تدفع كثيرا من زملائهم إلى رفض مشاركتهم العمل بسبب سمعتهم السيئة وصعوبة السيطرة عليهم.

المغنية العالمية ​جينيفر لوبيز​ التي تعتبر من اكثر المغنيات العالميات تطلباً وصعوبةً في التعامل، فمثلاً بعد أن عرض عليها لغنائها في حفل إفتتاح بطولة الكريكيت بالدوري الممتاز في الهند طلبت طائرة هليكوبتر خاصة و9 غرف إضافية في الفندق الذي تقيم به من أجل المرافقين لها، الذين بلغ عددهم 90 شخصا، وفي النهاية إضطر منظمو الحفل إلى الاستغناء عنها بسبب صعوبة التعامل معها والاتفاق مع المغني بيتبول.

وأيضاً خلال تصويرها فيلم what to expect when you are expecting كانت ترفض التواصل مع أي شخص إلا من خلال مساعدتها رغم وجود أسماء كبيرة معها في الفيلم.

المغنية العالمية ​ماريا كاري​ التي تتصف بغرورها وفوقيتها بالتعامل مع زملائها وموظفيها فخلال تصوير برنامجها الواقعي Mariahs World استطاع الجمهور رؤية حياة ماريا عن قرب، وكيف أنها تجعل العاملين عندها يربطون لها أحذيتها ولا تستطيع النوم بدون 20 جهازا لمنع وصول الرطوبة لها في غرفتها الشخصية، وإذا لم تنفذ أوامرها بحذافيرها لا يمكنها النوم وبالتالي تعتذر عن أداء أية حفلة، مبررة ذلك بتعبها.

الممثلة العالمية ​جينيفر أنيستون​، على الرغم من الشخصية المحببة التي ظهرت بها خلال المسلسل الشهير Friends إلا أن الحقيقة على ما يبدو عكس ذلك، وظهر الأمر عند تصويرها فيلم Life Of Crime حيث لوحظ انها ترفض أكل الطعام مع زملائها وكانت تسوق شاحنة تبديل الملابس الخاصة بها بعيدًا عن موقع التصوير كل يوم وتأكل بعيدا عن طاقم العمل ثم تعود من جديد.

والأغرب من ذلك أنه اثناء تصوير فيلم She's Funny That Way رفضت إستكماله لحين تغير إسم إحدى شخصيات العمل لأنها كانت على اسم الممثلة التي دمرت علاقتها بطليقها براد بيت، لكنها لم تصرح بأنها أنجلينا جولي.

المغنية العالمية ​بيونسيه​ التي تشتهر بطلباتها المبالغ فيها مثل شراء شاليموه من التيتانيوم وتكلف الواحدة منه 600 دولار، كذلك تطلب مياها بحرارة 21 درجة تحديدًا، وتشترط وجود مقاعد "تواليت" جديدة في أي مكان تذهب إليه، وغرف تغيير ملابس مدهونة حديثا.