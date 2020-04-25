بلقيس تثير إعجاب الجمهور بإطلالتها بالحجاب-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، وذلك من أجواء شهر ​رمضان​ المبارك، وعلّقت بالقول:"كيفكم مع الصيام، ايش تابعتوا برامج او مسلسلات وعجبتكم"؟

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على إطلالتها بالحجاب، وكان من التعليقات "اديش لابقلك الحجاب بلقيس"، "جمييييييلة بالحجاب"، "ماشاءالله حلو الحجاب عليك".

ومن ناحية أخرى، كانت تعرّضت بلقيس لإنتقادات لاذعة، بعد إنتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تضحك بطريقة لفتت إنتباه الكثيرين، قبل أن تقوم بحركة الأشخاص الذين يتعاطون الممنوعات.

وطُرحت على بلقيس الكثير من الأسئلة، ومنها عما إذا كان سلوكها ناتجاً عن الحجر المنزلي، لتجيب بالإيجاب.



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