خمنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح كاتباً ومخرجاً وممثلا لبنانياً شهيراً

ميرنا وليد - بيروت - نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من الطفولة، وعلّق عليها بالقول:"بيوم من الإيام".

إنه الكاتب والمخرج والممثل اللبناني ​جورج خباز​، الذي أحب أن يعود إلى طفولته، فتفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ أكدوا على إحتفاظه بملامحه الطفولية، معربين عن إعجابهم بالصورة.

يشار إلى أن آخر مسرحيات خباز هي "يوميات مسرحجي"، إذ يدور العمل حول شخص يعمل في مسرح شُيّد في الخمسينيات ويستعيد ذكرياته. في إطار كوميدي ممزوج ببعض التهكّم والسخرية، تعكس «يوميات مسرحجي» مراحل عدّة من التاريخ اللبناني، بما أنّ المسرح هو «مرآة للمجتمع».

تمرّ الأحداث على مروحة واسعة من الأنواع المسرحية والشخصيات، قبل أن نصل في النهاية وضمن سياق الأحداث إلى تكريم لكبار المسرحيين الذين أسهموا في تأسيس المحترف المسرحي اللبناني بمختلف أشكاله، أمثال منير أبو دبس، وريمون جبارة، ويعقوب الشدراوي، وأنطوان ولطيفة ملتقى، وعصام محفوظ، وبيرج فازيليان، وشوشو، ومحمد شامل، ومنصور وعاصي الرحباني، وصباح، وسلوى القطريب.

