محمد الشرنوبي برد قوي على منتقدي الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري ​محمد الشرنوبي​ على كل الاشخاص الذين ينتقدون الفنانين على أعمالهم وقال ان ذلك لا يجب ان يكون بالسب والشتائم بل بتقديم النصيحة الراقية عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وقال : "بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك، لأن أهله دول أكيد ناس محترمة".

وتابع محمد: "لو لقيت فنان مش عاجبك شغله انصحه، حاول تحس إنه بنى آدم وممكن يبقى مهتم يعرف الناس بتقول عليه إيه، فلو لقاك بتنتقده يعرف يستفيد من انتقادك، بلاش تهده وتشتمه بأهله لمجرد إنه بيقدم حاجة مش على هواك، لأن أهله دول أكيد ناس محترمة ملهمش علاقة باللى بيقدمه".