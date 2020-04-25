سلافة معمار غاضبة بسبب بوستر مسلسلها "مسافة أمان"

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة السورية ​سلافة معمار​ عن إستيائها وغضبها الشديد بسبب بوستر مسلسلها "​مسافة أمان​"، وجاء ذلك بعد أن نشرت الشركة المنتجة للعمل صورة البوستر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لتعلق معمار قائلةً:""هالشي مزحة ولا حقيقة؟؟"، ثم كتبت في تعليق آخر لها: "في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر".

يذكر أن مسلسل مسافة أمان عرض في الموسم الرمضاني الفائت 2019 وهو من بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سلافة معمار وكاريس بشار وعبد المنعم عمايري وأنس طيارة وجرجس جبارة وقيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بك وهيا مرعشلي وغيرهم من النجوم السوريين.

وتقرر عرض المسلسل مرة أخرى خلال الموسم الرمضاني الحالي على عدة قنوات عربية وسورية منها التلفزيون السوري.

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