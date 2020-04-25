بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. عاصي الحلاني يطرح دعاء "انت العليم"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ دعاء تحت اسم "انت العليم" بمناسبة حلول شهر رمضان المباركعلى قناته الخاصة على يوتيوب من كلمات نزار فرانسيس.

من ناحية ثانية شارك عاصي في حملة حماية الحيوانات في لبنان والدفاع عنها، وعدم رميها في الطرقات خوفاً من نقلها فيروس كورونا المستجد للإنسان ونشر صورة له مع كلبه ملبيا بذلك تحدي الفنان اللبناني راغب علامة كما وكان عاصي قد نقل التحدي بدوره للفنانتين اللبنايتين إليسا ونوال الزغبي اضافة الى الممثل السوري قصي خولي الذين قبلوا به بدورهم

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