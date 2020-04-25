محيي إسماعيل يشيد بموهبة محمد رمضان ولكن!!-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل المصري ​محيي إسماعيل​ بموهبة الفنان المصري ​محمد رمضان​ الفنية، قائلاً:"ممثل شاطر ولكنه فى سن صغيرة ومهم جدا يكون معاه حد مستنير يقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللى أنت ماشى فيها واحنا مش عايزين محمد رمضان يسىء الاختيار".

وتمنى إسماعيل خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أن يستمر محمد رمضان كأحد نجوم الفن فى السينما والتليفزيون، خصوصا وأنه نجم موهوب، لافتا إلأى أنه لن يقبل المشاركة مع محمد رمضان إلا بدور كبير يليق بتاريخه.

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