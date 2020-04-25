تراند اليوم : بالصور – ننشر لكم مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020 علي جميع القنوات

ينتظر ملايين المشاهدين العرب شهر رمضان الكريم بشوق كبير، نظراً لأن شهر رمضان موسم لعرض عشرات الأعمال الدرامية الرمضانية، وفي رمضان 2020 من المقرر أن تعرض أعمال دراما قوية .

و ترصد لكم الخليج 365 القنوان الناقلة و مواعيد عرض المسلسلات :

قناه Dmc

مسلسل “فلانتيو” لعادل إمام ودلال عبد العزيز يعرض الساعة السادسة والنصف

مسلسل “لما كنا صغيرين” لمحمود حمبيده وخالد النبوى وريهام حجاج الساعة التاسعة والنصف

مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبرى الساعة العاشرة والنصف- مسلسل

رجالة البيت ” لآكرم حسنى وأحمد فهمى الساعة الثانية عشر صباحا

ON TV

مسلسل” عمرو دياب ” بطولة على ربيع ومصطفى خاطر الساعة السادسة والنصف مساءً

مسلسل “رجالة البيت” بطولة أحمد فهمى أكرم حسنى، بيومى فؤاد، ويعرض في الثامنة إلا ربع مساء

مسلسل “الاختيار” بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى ويعرض في الساعة التاسعة مساء

مسلسل “النهاية ” بطولة الفنان يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق يعرض في تمام الساعة العاشرة والربع

مسلسل “فرصة ثانية” بطولة ياسمين صبرى وأيتن عامر وهبة مجدى وأحمد مجدى وأدوار ويعرض في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء

قناه الحياة

Advertisements

مسلسل”الفتوة” لياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا

مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا يعرض في السادسة والنصف مساء

مسلسل “100وش ” بطولة نيلى كريم وآسر ياسين الساعة 8 إلا ربع مساء

مسلسل “عمرو دياب” بطولة مصطفى خاطر وعلى ربيع يعرض الساعة التاسعة مساءً

مسلسل “لما كنا صغيرين ” بطولة محمود حكيدة وخالد النبوى وريهام حجاج يعرض الساعة العاشرة والربع مساء

CBC

مسلسل “ونحب تانى ليه” بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير يعرض الساعة التاسعة والنصف مساء

مسلسل “رجالة البيت” بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى يعرض الساعة السادسة والنصف

مسلسل “ليالينا” بطولة غادة عادل وأياد نصار وخالد الصاوى وصابرين ويعرض الساعة الثامنة مساءًا

مسلسل “خيانة عهد” بطول الفنانة يسؤا يعرض الساعة الحادية عشر مساءًا

مسلسل “فرصة ثانية” لياسمين صبرى يعرض الساهة الثانية عشر صباحًا

MBC مصر

قناة النهار