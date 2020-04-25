تراند اليوم : بالفيديو – لحظة القبض علي سما المصري ” جايبنها بالعباية “

تصدرت سما المصري، مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد الفيديوهات التي تداولت لها ليلة أمس الجمعة، ترصد فيها قيام رجال الأمن بإلقاء القبض عليها.

يأتي ذلك، بعدما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما فيسبوك، مقطع فيديو يرصد عدد من رجال الأمن وهم يقومون بإلقاء القبض على سما المصري، تزامنًا مع اتهامها بالتحريض على الفسق.

وفي حقيقة الأمر، يعود الفيديو إلى عام 2014، حينما تم القبض على سما المصري، أثناء عملها في قناة فلول، بعد البلاغ الذي قدم ضدها من المستشار مرتضى منصور.

وظهرت سما المصري في الفيديو، وهي مقيدة بـ الكلبشات، وتحدث من يقوم بالتصوير قائلة: «بعتك مرتضى يا أخويا»، ليجيبها قائلًا: «بالشفا»، بينما يصطحبها رجال الأمن إلى عربة الترحيل، لإجراء التحقيقات معها بشأن البلاغات المقدمة ضدها.

يذكر أن النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح أمس الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور “إنستجرام”: “طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟”.

كما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصري يتهمونها بإرتكاب جرائم ضد الأداب العامة وتقديم محتوى جنسي على مواقع التواصل الإجتماعي.