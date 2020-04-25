تراند اليوم : جمع سالم .. مقتل عبد الرحمن أبو زهرة بسبب فتاة

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “جمع سالم”، قيام هاجر “دلال عبد العزيز” بإخبار ابنتها مريم “زينة” بتأجير منزلها للمغتربات وبثمن الإيجار ستقوم بأعمال خيرية.

وعندما يقوم الشيخ نعمان ونجله يوسف بالدفاع عن فتاة تعرضت للتحرش، يتم قتله فيما تصدم السيارة يوسف، وخلال الحلقة تقع خلافات بين كريمة خطيبها.

فيما تتذكر مريم ابن الجيران الذي كانت تحبه ولكن والده منعه من الاستمرار في تلك العلاقة.

مسلسل “جمع سالم” بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.

ويعرض المسلسل على قنوات شبكة تليفزيون النهار، ‏القاهرة والناس، ‏‏art ‎ حكايات، صدى البلد، قناة ‏SBC ‎ السعودية، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول فكرة “التبني”، والعلاقات الأسرية.