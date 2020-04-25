تراند اليوم : فور اذاعة ” لعبة النسيان” بقناة ام بي سي مصر دينا الشربيني تتصدر تريند “تويتر”

دخلت النجمة دينا الشربيني لعبة النسيان مبكرًا في الحلقة الأولى من المسلسل والتي اختصرت لنا 6 سنوات من حياة رقية “دينا الشربيني” وزوجها أمجد “أحمد صفوت” لتقدم حلقة دسمة كشفت خلالها عن فقدان رقية الوعي لمدة 4 شهور بعد محاولة انتحار فاشلة بعدما أمسك بها زوجها تخونه مع المحامي ليقتلا بعضهما ويبقى الانتحار حلها الأمثل.

واحتل مسلسل “لعبة النسيان” تريند تويتر كما تصدر محركات بحث جوجل في مصر وذلك بعد عرض حلقته الأولى كما استعرضت الحلقة خلال أحداثها حالة من فقدان الذاكرة التام لـرقية بينما تضغط عليها المباحث وعائلة الشيال (عائلة زوجها) للاعتراف بجريمتها في الوقت نفسه الذي لا تتذكر فيه رقية أي شيء من الـ6 سنوات الماضية حيث توقفت ذاكرتها عند إنجابها لطفلها يحيى.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر ، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2 ، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.